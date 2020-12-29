بايدن يطالب بتكثيف دفاعات الولايات المتحدة ضد هجمات القراصنة الالكترونيين

شدد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن على الحاجة إلى تحديث القوات العسكرية الأمريكية لحساب الهجمات في الفضاء الإلكتروني، بعد اختراق هائل لعدة وكالات حكومية ظهر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقب إحاطة من مسؤولي الاستخبارات والدفاع حول قضايا الأمن القومي: "علينا أن نكون قادرين على الابتكار وإعادة تصور دفاعاتنا ضد التهديدات المتزايدة في مجالات جديدة مثل الفضاء الإلكتروني".

ولفت بايدن إلى الحاجة إلى مواجهة التحديات من روسيا والصين وقال إن: "تحديث أولوياتنا الدفاعية لردع العدوان بشكل أفضل في المستقبل ، بدلًا من الاستمرار في الاستثمار المفرط في الأنظمة القديمة المصممة لمواجهة تهديدات الماضي" سيكون ضروريًا .

وأشار بايدن بشكل خاص إلى الاختراق الذي تم الكشف عنه مؤخرًا لشركة تكنولوجيا المعلومات SolarWinds من قبل قراصنة روس في الدعوة إلى تغييرات في جهود الدفاع الوطني.

وسرعان ما أصبح الحادث، الذي يستمر منذ مارس ولكن أبلغت عنه رويترز لأول مرة في وقت سابق من الشهر الجاري، أحد أسوأ الحوادث الإلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة بعد أن قالت شركة SolarWinds إن حوالي 18000 من عملائها تعرضوا للاختراق نتيجة لتحديثات البرامج المخترقة.

ويشمل عملاء SolarWinds غالبية الوكالات الفيدرالية وشركات Fortune 500 الأمريكية ، مع مجموعات تشمل وزارة الخزانة ووزارة الطاقة والإدارة الوطنية للأمن النووي ، وأكدت وزارة الخارجية هذا الشهر أنها تأثرت بالاختراق.