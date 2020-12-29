بايدن يتهم المعينين بواسطة ترامب بعرقلة الانتقال في قضايا الأمن القومي

اتهم الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الإثنين الرئيس ترامب والمعينين السياسيين له بعرقلة انتقال السلطة إلى إدارته القادمة لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، وهو تصعيد في اللهجة بعد تقارير عن صعوبات معزولة في العملية الانتقالية الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات من ويلمنجتون، بولاية ديل، دعا بايدن على وجه التحديد مكتب الإدارة والميزانية ووزارة الدفاع بوصفهما وكالتين واجه فيه فريقه الانتقالي "عقبات" من القيادة السياسية.

وجاءت تصريحات بايدن بعد وقت قصير من حضوره إحاطة مع ما يقرب من عشرين من مستشاريه للأمن القومي.

وقال "في الوقت الحالي، لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية".

وأضاف بايدن عن المقاومة التي كانت تواجهها فرقه، من وجهة نظري، هذا ليس باختصار من عدم المسؤولية.

وحذر من أن مثل هذه التأخيرات قد تسمح لأعداء الولايات المتحدة بالاستفادة من نقاط الضعف، مشيرًا إلى اختراق هائل للأمن السيبراني أضر بالعديد من الوكالات الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.