أخي مفقود.. رئيس الصحة العالمية يفجر مفاجأة حول الأوضاع في إثيوبيا

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن "ألمه الشخصي" بسبب تفاقم الصراع الدائر في وطنه إثيوبيا.
وقال تيدروس للصحفيين في المؤتمر الصحفي حول فيروس كورونا المستجد لهذا العام: "بالإضافة إلى كوفيد-19، كان عام 2020 صعبًا للغاية بالنسبة لي لأن بلدي في مأزق"، وفق ما نقلته فرانس برس.
وكشف تيدروس، عن تواجد العديد من عائلته في المنطقة المضطربة، إقليم تيجراي،"بما في ذلك أخي الأصغر ، ولا أعرف أين هم".
وأضاف في تصريحاته: "أنا قلق على إثيوبيا كلها، الوضع غير جيد، لا يمكنني القلق على أقاربي وأخي فقط، لأن الوضع يزداد سوءا".
وتشن القوات الإثيوبية حملة عسكرية كبرى على إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك عقب الأمر الذي أطلقه رئيس الوزراء أبي أحمد، ما تسبب في مقتل وإصابة مدنيين، بالإضافة إلى فرار الآلاف إلى السودان هرعا من الأوضاع في الإقليم.
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