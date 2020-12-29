تحذير من الأرصاد السعودية بسبب حالة الطقس

أطلقت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا، من استمرار تسجيل الانخفاض في درجات الحرارة بالبلاد.
وقالت الأرصاد الجوية السعودية إن درجات الحرارة لازالت تسجل انخفاضها بشكل عام، اليوم الثلاثاء، خاصة على شمال المملكة، ومعتدلة في بقية المناطق.
ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لتصنيع الأدوية، أنها ستورد للمملكة العربية السعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير 2021.
ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، ستبلغ الجرعات التي تصل للسعودية من شركة فايزر، 3 ملايين، بنهاية شهر مايو.
ونقلت الشبكة عن في وزارة الصحة السعودية أن المملكة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبار.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا في المملكة، وبدأت تطعيم المواطنين باللقاح.
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