الرئيس البرازيلي يعلن موعد توافر لقاح كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عن إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده عقب الموافقة على استخدامه من قبل هيئة الصحة الفيدرالية البرازيلية بـ 5 أيام فقط.

وقال بولسونارو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن الصحة البرازيلية لن تشتري اللقاح إلا بتوصية من الهيئة الفيدرالية، حيث سيتم توزيعه بالتساوي على الولايات.

يذكر أن جايير، الذي أصيب بالفيروس في يوليو الماضي، حاول التقليل من خطورة الفيروس، وقال آنذاك إنه لن يوافق على التلقيح ضد الفيروس.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن لقاح شركة "سينوفاك بيوتيك" الصيني المضاد لفيروس كورونا أثبت فاعلية تتجاوز حد الـ 50% الضروري للحماية من الفيروس، وذلك في تجارب المرحلة الأخيرة التي تجري في البرازيل؛ ما يعطي الضوء الأخضر لترخيص استخدامه هناك.

وأشارت الصحيفة - في تقرير لها على موقعها الإليكتروني - إلى أن البرازيل هي الدولة الأولى التي تكمل تجارب المرحلة الثالثة للقاح "كورونافاك" الصيني، والذي تجري تجاربه أيضا في إندونيسيا وتركيا، ونظرا إلى أن انتشار كوفيد-19 تحت السيطرة إلى حد كبير في الصين، تعين على مطوري اللقاحات في البلاد إجراء تجاربهم السريرية في الخارج.

وصرح أشخاص شاركوا في التجارب البرازيلية - التي اكتملت المرحلة الثالثة منها الأسبوع الماضي - للصحيفة بأن النتائج أظهرت أن "كورونافاك" فعال بنسبة تتجاوز 50%، وهو الحد الذي يعتبره العلماء على المستوى الدولي ضروريا لفعالية اللقاحات.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين لم تسمهم، رفضوا الإدلاء بأي معلومات أخرى، لكن العلماء الذين يراقبون عملية تطوير اللقاح يقولون إنهم يتوقعون أن يظهر فعالية مماثلة للقاحات كوفيد-19 الأخرى التي أثبتت التجارب فعاليتها بنسبة 95%.