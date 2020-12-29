استمرار الإرهاب.. تركيا تستعد لإرسال دفعة من مرتزقة سوريين إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نية النظام التركي، إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا بداية 2021.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إن: "تركيا أوقفت منذ منتصف نوفمبر الماضي، عودة من تم إرسالهم سابقا، وذلك رغم استمرار مفاوضات الحل السياسي بعد الاتفاق الليبي – الليبي على وقف إطلاق النار".

يذكر أن المرتزقة السوريين في ليبيا يبلغ عددهم نحو 18 ألف مرتزقة سوري، بينهم 350 طفلا أقل من عمر الـ 18 عاما.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عودة ما يقرب من 10750 مرتزقة إلى سوريا من ليبيا، وذلك عقب انتهاء عقودهم، فيما بلغ عدد قتلى المرتزقة في سوريا 490 قتيلا.