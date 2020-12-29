رابط نظام فارس 1442 الجديد للخدمة الذاتية .. خطوات و طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد

رابط نظام فارس 1442 الجديد للخدمة الذاتية، طريقة التسجيل في نظام فارس، هما أكثر ما يشغل محركات البحث في الفترة الحالية حول نظام فارس، قامت المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الجديدة لعام 2030 بتدشين موقع نظام فارس الالكتروني حيث يقوم الموقع بخدمة العديد من الكوادر التعليمي مثل المديرين، المعلمين، الموظفين، ومختلف العاملين في العملية التعليمية، وقد اكتشف عطل مستمر بموقع فارس من قبل مستخدمي الموقع في تسجيل الدخول على الموقع، مما دفع المملكة لتدشين رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد، حيث استمر العطل في رابط دخول موقع نظام فارس لمدة 3 أيام متتالية دون جدوى في تصحيح العطل، لذلك قد تم إطلاق رابط نظام فارس 1442.

رابط نظام فارس 1442 الجديد بعد تعطل نظام فارس القديم

يهدف نظام فارس للخدمة الذاتية إلى توفير متطلبات العاملين بالكدر التعليمي مثل المدراء، المعلمين، والإداريين وغيرهم وذلك من خلال توفير الوقت والجهد من الذهاب إلى الإدارات كما يساهم في إلغاء نظام المعاملات الورقية واستبدالها بالمعاملات الرقمية والالكترونية، ويساهم نظام فارس في خلق بيئة موحدة للمعلومات كما يساعد في اتخاذ القرارات.

وقد تسبب تعطل نظام فارس لمدة 3 أيام متتالية في تعطل العديد من الأمور لدى الكادر التعليمي، وقد فشل الموقع في تدراك المشكلة سريعا مما دفع النظام إلى تدشين رابط نظام فارس 1442 الجديد لاستمرار عمل الموقع الإلكتروني.

خطوات طريقة التسجيل في نظام فارس

وقد أوضح التعليم بأنه يمكن لكل من الكوادر التعليمية التى كانت تستفيد من نظام فارس الرابط القديم من التسجيل على نظام فارس 1442 الجديد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على نظام فارس 1442 الرابط الجديد المرفق أعلاه.

تسجيل رقم السجل المدني.

تسجيل رقم الآبيان الذي ينزل عليه الراتب.

إدخال كل من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصين بك.

إدخال الرمز المرئي.

اضغط على كلمة تنفيذ.