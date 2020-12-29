كيفية التسجيل في نظام فارس في الخدمة الذاتية  لأول مرة وطريقه تعديل البيانات في نظام فارس

كيفية التسجيل في نظام فارس في الخدمة الذاتية لأول مرة ، من المؤكد أن نظام فارس من أهم الانظمة المعروفة في المملكة العربية السعودية لأن هذا النظام يعمل على التطور التكنولوجي في المملكة العربية السعودية وهذا من خلال رؤيتها 2030 ، ومن أكثر ما يميز موقع نظام فارس انه يضمن الكثير من الخدمات لكل العاملين في جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية كما أن نظام فارس يسهل إمكانية التواصل بين كافة المراحل التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية .

كيفية التسجيل في نظام فارس في الخدمة الذاتية لأول مرة

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها لكي يتم التسجيل في نظام فارس في الخدمة الذاتية 1442 وهذه الشروط هي :-

أولاً يجب على المعلم الدخول على رابط موقع فارس الجديد 1442 .

1442 . ثم يختار المعلم التسجيل لأول مرة في خدمة فارس الذاتية .

يجب على المعلم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات .

ثم يقوم المعلم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص به .

ثم يدخل المعلم رقم الآبيان الذي ينزل عليه الراتب .

كما يجب على العلم إدخال رقم الهاتف الخاص به والبريد الإلكتروني الخاص بالمعلم .

وبعد ذلك يدخل المعلم رمز التحقق .

وأخيراً بعد الانتهاء من كافة البيانات التي ادخلها المعلم سيتم إرسال رسالة رمز التحقق على رقم الجوال الذي تم تسجيله في البيانات للتأكد من صحة البيانات .

أولاً يقوم المعلم بالدخول على نظام فارس مباشرة .

ثم يقوم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالمعلم .

ثم يدخل المعلم رمز التحقيق الخاص به ثم يضغط المعلم على كلمة تسجيل الدخول .

سوق يظهر أمامه من ناحية يمين الشاشة كلمة صلاحية بياناتك يضغط عليها المعلم .

ثم على المعلم إدخال وتغير البيانات التي يرغب في تعديلها وإدخالها .

كيفية تعديل البيانات الخاصة الموجودة في نظام فارس