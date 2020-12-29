إيداع أسهم أرامكو المجانية وطريقة التداول في الأسواق العالمية

أسهم أرامكوا، من الخبار السارة التي تهم الملكة العربية السعودية وشعبها العظيم انه تم اكتشاف 4 مواقع للنفط والغز داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عن ذلك النبأ من قبل الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة الحالي بالمملكة وذلك بالتقرير عن الأداء العظيم والأخير لشركة أرامكو في أسواق الأسهم بالمملكة، وقد أدي ذلك الي ارتفاع سهم أرامكو الي نحو أربعة عشر بالمئة 14% ووصل سعر الي 35.05 ريال سعودي للسهم الواحد، وقد وصل سعر السهم الي 35.15 ريال خلال الجلسة وقد كان ذلك أعلي سعر لسهم أرامكو.

إيداع أسهم أرامكو المجانية

قامت شركة أرامكوا بإيداع الأسهم المجانية بالفعل للمستحقين لذلك، وقد حدث ذلك في اليوم الثامن من شهر يونيو الماضي من هذا العام 2020 م، فقد قامت بإيداع الأسهم للمكتتبين في شركة أرامكوا، وقد أتت ذلك الخطوة بعد احتفاظ الشركة بعدد من الأسهم خلال الـ 6 شهور، تلك الفترة المحددة، فقد تمكن الشركة من حصول الأفراد علي أسهم مجانية كحد سهم واحد لكل عشرة أسهم، وأيضاً الحد الأقصى للفرد الواحد المُستحق يصل الي 100 سهم لكل فرد واحد من المواطنين السعوديين اللذين تمكنوا من الحفاظ علي الأسهم التي تم اكتتابها في ثلاثة أشهر أي 180 يوم دون الانقطاع.

قد أعلنت شركة ارامكوا في وقتاً سابق أنه لا يتم احتساب الأسهم التي تم شراءها بعد الطرح من ضمن الأسهم لكي يتم منح الأسهم المجانية، وقد يتم أيضاً تطبيق نظام أن الأسهم الأخيرة يتم استبعادها أولاً من قبل مركز الإيداع وذلك للمعرفة بالتعاملات لأسهم الشركة وتحديد الأسهم التي تم إيداعها للاستثمار للفرد الواحد المؤهلين لاحتساب الأسهم المجانية لهم والتي يتم طرحها في المحفظة الاستثمارية الخاصة بهم، وقد تم توضيح أنه أي أسهم من أسهم ارامكوا يتم شرائها بعد الطرح غير محتسبة وأيضاً أكدت أنه إذا تم بيع الأسهم المتواجدة في المحفظة الاستثمارية أو تحويلها أو التصرف بها لأي سبب سيتم خفض عدد أسهم ارامكوا المؤهلة لاحتساب الأسهم المجانية، وتُصبح الأسهم التي بيعها أو استخدامها الي غير مستحقة لكي يتم منح الأسهم المجانية.