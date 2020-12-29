إرسال أنشطة التطوير المهني للمعلمين عبر نظام فارس

إرسال أنشطة التطوير المهني للمعلمين، عن طريق نظام فارس يمكن أن يتم للمعلمين أن يقوموا بإرسال التطوير المهني لهم في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية وذلك لكي يتم لهم الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع نظام فارس. مميزات إرسال أنشطة التطوير المهني عن طريق ارسال أنشطة التطوير المهني يمكن للمعلمين أن يقوموا بتفعيل إرسال زر أنشطة التطوير المهني وذلك يتم عن طريق نظام فارس ومن خلال بعض الخطوات السهلة والتي تبدأ عبر تسجيل الولوج إلى نظام فارس وعبر الحساب الشخصي لكل شخص.

عن طريق هذا النظام يتمكن المعلمين والمعلمات من القيام باستعراض جميع الدورات المختلفة وبعدها يتم اختيارها قبل القيام بإرسالها وذلك أيضًا عبر نظام فارس. مميزات إرسال أنشطة التطوير المهني خطوات إرسال أنشطة التطوير المهني خطوات إرسال أنشطة التطوير المهني يمكن للمعلمين والمعلمات أن يقوموا بإرسال التطوير المهني عبر نظام فارس وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية: في البداية يجب الدخول الى نظام فارس الإلكتروني. بعدها يتم اختيار الخدمة الذاتية التي تخص المعلم أو الموظف. يقوم الشخص الذي يعمل على إرسال أنشطة التطوير المهني بإختيار صلاحية الخدمة الذاتية له والتي تخص برنامج فارس الإلكتروني. بعدها يتم الضغط على خانة بيانات أنشطة التطوير المهني. يتم اختيار كلمة طباعة من قائمة خيارات المتصفح. سيتم تلقائيًا حفظ الملفات في صيغة PDF على الحساب الشخصي للمتقدم. يمكن استخدام أي برنامج لكي يتم تحويل جميع الصور إلى ملف PDF. يمكن أن يتم جميع جميع الشهادات في ملف واحد مع الملف الذي قام الشخص بتحميله. بعد ذلك يتم تفعيل زر إرسال لجميع الأنشطة المستخدمة. قد أكدت هيئة التقويم والتدريب في السعودية أنه يوجد حوالي أكثر من 35 ألف متقدم.

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