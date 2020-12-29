كيفية استعادة كلمة مرور حساب المواطن عند فقدانها

استعادة كلمة مرور حساب المواطن عند فقدها، في هذا الوقت الحالي يمكن أن يتم استعادة كلمة المرور الخاصة بحسب برنامج المواطن بكل سهولة ويسر، وذلك لأنه قد يضطر المستخدم الذي يستفيد من برنامج حساب المواطن أن ينسى كلمة المرور ويكون في حاجة إلى استعادة كلمة المرور، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل تلك المنصة والتي من خلالها يمكن أن يتم تغيير كلمة المرور أو استرجاعها. خطوات استعادة كلمة مرور حساب المواطن قام برنامج حساب المواطن بعمل إعلان وشرح يفصل فيه خطوات استعادة كلمة المرور الخاصة ببرنامج حساب المواطن وكان هذا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأوضح برنامح حساب المواطن أنه يوجد حوالي أربعة خطوات يمكن من خلالها استعادة كلمة مرور حساب المواطن الذي يستفيد من الدعم، وتلك الخطوات كما يلي

يمكن استعادة كلمة المرور الخاصة ببرنامج حساب المواطن وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الخانة التي بها نسيت كلمة المرور.

بعدها نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة باستعادة كلمة المرور. خطوات استعادة كلمة مرور حساب المواطن كلمة المرور الجديدة التي تخص المستفيد من برنامج حساب المواطن سوف ترسل إليه في رسالة نصية عبر هاتفه المحمول.

بعدها يقوم المستفيد من برنامج حساب المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل تاريخ الميلاد بالهجري، رقم الهوية، تاريخ انتهاء الهوية. ما هو برنامج حساب المواطن برنامج حساب المواطن يعد برنامج حكومي سعودي تم إنشاؤه لعدة أهداف منها تقديم كافة الدعم والمساعدة التي يحتاجها المواطن السعودي أو المواطن المقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم مواجهة غلاء المعيشة وكافة الظروف الطارئة التي قد تمر بها جميع البلاد.

تم إطلاق هذا البرنامج لأول مرة في عام 2017 شهر ديسمبر. ما هو برنامج حساب المواطن

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