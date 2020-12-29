قالت الحكومة اليابانية إنها رصدت حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها ببلد رصد أيضا أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة. وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تكشف عن إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.