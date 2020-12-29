موقع نور التعليمي 1442 برقم الهوية noor استخراج إشعار درجات الطلاب ١٤٤٢ نظام نور للنتائج

موقع نور التعليمي 1442 برقم الهوية يتم استخراج إشعار درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول لكل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويزداد بحث الطلبة والطالبات بالمرحلة الابتدائية الآن عن كيفية استخراج نتائج الطلاب الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 1442 هـ بطريقة إلكترونية دون الذهاب للمدارس، في ظل جائحة كورونا وأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعُد عبر منصة مدرستي الالكترونية، وفي ظل زيادة البحث يقدم موقع ثقفني لزواره من المملكة العربية السعودية رابط استعلام نتائج نور برقم الهوية أو على حساب ولي الأمر.

موقع نور التعليمي 1442

خصصت وزارة التعليم السعودية روابط استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 عبر منصة مدرستي يتم الدخول على نضام نور التعليمي والقيام بكافة التفاصيل الواضحة بالشرح السابق، والذي يتطلب تسجيل الدخول بتعبئة البيانات السابق إنشائها بالموقع وهي:

اسم المستخدم

وكلمة المرور

ثم الرمز المرئي ( رمز التحقق)

ويليه زر تسجيل الدخول

يظهر لكم إشعار درجات الطلاب ١٤٤٢ هـ.

منصة مدرستي موقع نور التعليمي

إن معرفة نتائج الطلاب نور عبر منصة مدرستي الافتراضية يتم بشكل سهل للغاية من الدخول على رابط نظام نور واختيار نتائج نور برقم الهوية في حساب ولي الأمر ، والذي يتطلب سابقة حصول ولي الأمر على البيانات من إدارة المدرسة للدخول الإلكترونية في موقع نور التعليمي الذي خصص لكثير من الخدمات الإلكترونية بداية من التسجيل في نور للطلاب الجدد للدخول للروضات والمرحلة الابتدائية، ثم أي إجراءات تخص الطالب مع المؤسسات التعليمية سواء النقل أو التحويل بين المدارس، ثم معرفة النتائج لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية)، وكذلك يقدم خدمات للمعلمين والمعلمات كالنقل الداخلي والخارجي.

خطوات استخراج إشعار الدرجات منصة مدرستي

إليكم فيديو يشرح الخطوات لاستخراج شهادة الطالب من الدخول على حساب الطالب في منصة مدرستي

التقويم الدراسي السعودي وزارة التعليم

من الدخول على وزارة التعليم السعودية تجد أيقونة التقويم الدراسي، يتم منها تحويلك إلى صفحة التقويم المدرسي لعام 1442هـ.

فإن انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون يوم 30 ديسمبر 2020م، لتنطلق إجازة منتصف العام يوم 31 ديسمبر 2020م، واستئناف الدراسة الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 17 يناير 2021 م، وأوضحنا لكم خطوات استعلام نتائج نور الفصل الدراسي الأول 1442 هـ.