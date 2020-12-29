رابط نظام ساهر المروري بالسعودية وطريقة احتساب المخالفات المرورية والتسجيل

نظام ساهر المروري السعودي، أو كما يعرف عند الكثيرين ببرنامج سعر المروري لو نظرنا إلي إحصائيات إدارة المرور السعودية والخسائر التي فاقت الحدود و حالات الوفاة الكبيرة بسبب الحوادث المرورية حيث بلغت عدد وفيات الحوادث المرورية 6458 حاله وفاه وبلغت قيمه الخسائر المادية 13 مليار ريال سنويا قلت لك الأرقام بعثت وزاره الداخلية إدارة المرور السعودية إلي استحداث نظام مروري وهو نظام ساهر المروري، لضبط وأداره حركه المرور أليا عمليه قطع الإشارة و رادار السرعة الزائدة و مخالفات اخرى مثل حزام الأمان وقياده الأطفال والتحدث عبر الهاتف وغيرها من المخالفات التي تسبب الحوادث الكثيرة جدا ويعمل نظام ساهر بتقنيه شبكه الكاميرات الرقمية والتي تتصل بمركز للمراقبه والتحكم في المرور الواقع في نطاق النظام والذي يقوم بطلب معلومات المالك من مركز المعلومات الوطني كما يطلق عليه أو قاعده البيانات ويتم أصدار المخالفة التي تتعلق ب قطع الإشارة و مخالفه السرعة وكل ذلك من اجل العمل على رفع كفاءه وتحسين مستوى السلامة المرورية داخل المملكة وحتى الآن تم تثبيت النظام على اكثر من 70 في المئة من طرق المملكة السريعة وتم اختيار مواقع ثابته لساهر ومواقع احري سوف تكون متحركه مع دوريات امن الطرق

طريقة عمل نظام ساهر وكيفية رصد المخالفات المرورية

مخالفه قطع الإشارة يتم رصدها عن طريق كاميرا أمامية تقوم بالتقاط صوره للوحه السيارة وصوره للسائق وهناك أيضأ جهاز المخالفة تجوز آلإشارة يعمل بالاستشعار و مزود بكاميرا خلفيه صوره السيارة والسائق.ويتم من خلال الدخول الي رابط ساهر المروري، مخالفه السرعة يتم التقاط صوره واضحه للوحه المركبة أسماء تحركها بسرعه عاليه وهي عمل نظام مخالفات السرعة طوال اليوم وفي وفي أمكانيات النظام التقاط المركبات المخالفة والتي تسير في جميع المسارات في نفس اللحظة.

دوره المخالفة في نظام ساهر المروري بالسعودية

تكون عمليه رصد المخالفة عليا عن طريق الكاميرات المركبة التي خالفت تعليمات المرور ثم بعد ذلك يتم إرسال صوره لوحه السيارة المخالفة ويحصل مركز معالجه المخالفات على ألصورة ثم بعد ذلك يتم إصدار المخالقة عن طريق البيانات المسجلة عليها لوحه المركبة ويتم إيصالها عن طريق العنوان البريدي الذي تم تسجيله في مركز المعلومات الوطني وزاره الداخلية السعودية ويتم تثبيت الغرامة عن طريق الصراف الآلي .