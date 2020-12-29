تسجيل الدخول في نظام فارس الإلكتروني 1442 الذي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يسمى ببرنامج الخدمة الذاتية، حيث يعمل على تقديم مجموعة من الخدمات التي يحصل عليها الإداريين والمعلمين والموظفين والمديرين، ومن تلك الخدمات التي يقدمها نظام فارس طلبات التقاعد وبيان بكافة الرواتب ومساعدة المعلمين والإداريين والطلاب أيضًا على المراجعة والتأكيد على تسجيل البيانات الشخصية، ويعمل أيضًا على تعديل طلبات الموظفين والطلاب، وقد سعت وزارة التعليم بالسعودية على تفعيل الرابط الخاص بتسجيل الدخول في نظام فارس الإلكتروني 1442؛ تيسيرًا على كافة العاملين والموظفين بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وتحسين الخدمات الخاصة بالطلاب من خلال نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب في المراحل المختلفة بدءً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية؛ توفيرًا للوقت والجهد والسعي لإلغاء التعاملات الورقية وتطوير النشاط المهني.

تسجيل الدخول في نظام فارس الإلكتروني 1442

فعلت وزارة التعليم السعودية نظام فارس الإلكتروني 1442 بعد توقفه أربعة أيام؛ لتحديث البيانات بالموقع، وهو يعمل على توفير خدمات عديدة للمواطنين كالإبلاغ عن طلبات غياب الموظفين والاستعلام عنهم وعن طلبات تمديد إجازتهم وطلبات إلغاء الإجازة الخاصة بالموظفين وطلبات التقاعد والبدلات وتعديل مدة الإجازات وبيانات بكشف رواتبهم وخارج الدوام، كما يقدم أيضًا بيانات الموظفين الأساسية والسجل التاريخي لكل موظف، والطلبات المعلقة، ومعرفة المكافآت السنوية.

وقد صرحت وزارة التعليم بالسعودية عن إرسال الأنشطة الخاصة بتطوير نظام فارس إلى المسئولين، ومن ثم ترسل للرئيس بصورة مباشرة؛ لاعتمادها عن طريق الموقع الرسمي لنظام فارس حتى يوم الخميس القادم الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام فارس. الدخول على الخدمة الذاتية. تسجيل رقم الآيبان مع مراعاة أن يكون مطابقًا لرقم الآيبان الذي ينزل عليه الراتب الشهري، ويبدأ بـSA.

إدخال رقم السجل المدني. إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص به. كتابة الرقم المرئي. الضغط على تنفيذ.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

ويتم بعد ذلك إرسال كلمة المرور الخاصة بالمعلم على بريده الإلكتروني، ثم يتم العودة للصفحة الرئيسية وملء البيانات المرسلة على البريد الإلكتروني، واستخدام نظام فارس.

كما يمكن معرفة الموظف راتبه بالتفصيل من خلال خطوات على نظام فارس من خلال الدخول إلى الخدمة الذاتية نظام فارس 1442 ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، واختيار وظيفته وراتبه وعلاوته وتعريف الراتب.