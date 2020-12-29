الصحة العالمية : حققنا إنجازا فى إنتاج لقاح كورونا.. وعلينا أن نستعد للأسوأ

جدة - نرمين السيد - حذّرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة جائحة كوفيد-19 التى أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات فى غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".





وقال مدير برنامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايكل راين فى المؤتمر الصحفى الأخير لهذا العام للمنظمة، التى تقف فى الخط الأمامى فى مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مائة عام، إنه جرس إنذار.

وبحسب وكالة "سكاى نيوز"، فقد أكد راين أن فيروس كورونا يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر لكنه شدد على أن معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى، وأكد ضرورة الاستعداد فى المستقبل لما قد يكون أسوأ.

ووافقه الرأى زميله بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة، الذى اعتبر أنه رغم الإنجازات التى تحقّقت على صعيد مكافحة كورونا بما فى ذلك إنتاج لقاحات فاعلة فى وقت قياسى، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

وقال إيلوارد فى المؤتمر الصحافى : "نحن فى الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس ولا زلنا غير جاهزين وغير قادرين على إدارتها".

من جهته، فضّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رؤية الجانب الإيجابى من الأمور.

وقال تيدروس : على صعيد الإدراك، أعتقد أننا جاهزون، مشددا على أنّ الوقت قد حان "لأخذ الأمور بجدية كبيرة"، مضيفا أن الأمور تتطلّب طموحا أكبر.