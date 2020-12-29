2000 دولار .. النواب الأمريكى يقر زيادة المدفوعات إلى المواطنين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، صوت 275 نائبا فى المجلس لصالح الزيادة، وعارضها 134 نائبا، فيما يُتَوَقَّع أن تجرى عليها عملية تصويت بمجلس الشيوخ فى وقت لاحق.
كورونا
جدير بالذكر، أن ترامب هدد بعرقلة حزمة إنفاق حكومى للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار، إن لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.
وظهر الرئيس الجمهورى والكونجرس، فى مشهد نادر إذ أيد الديمقراطيون هذا المقترح، بينما عارضه النواب الجمهوريون، الأمر الذى يجعل مصير مشروع القانون مجهولًا، حيث إن الحزب الجمهورى صاحب الأغلبية فى مجلس الشيوخ.
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