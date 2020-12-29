رئيس فنزويلا يتهم كولومبيا بتدبير هجمات جديدة ضد بلاده

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مادورو فى خطابٍ له، مساء أمس الإثنين: "هناك تحضيرات فى كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريى بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل الرئيس الكولومبى إيفان دوكى"، لافتا إلى أن الهجمات يُجهَّز لتنفيذها نهاية هذا العام 2020.
جدير بالذكر، أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لـ كولومبيا ورئيسها إيفان دوكى بتدبير هجمات ضد فنزويلا، حيث تحدث فى وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيسها بالوقوف وراءه.
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