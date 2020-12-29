جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالى الإصابات بـ "كوفيد 19" ارتفع إلى 7.5 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 191.570.
إصابات كورونا فى العالم
ورصد موقع "وورلد ميتر" المعنيّ بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، 7.486.094 مصابًا في البرازيل، مشيرًا إلى أن الفيروس التاجى أودى بحياة 191.207 منذ بدء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل احتلال البرازيل .. تسجيل 20.548 إصابة جديدة و431 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.