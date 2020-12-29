كورونا يواصل احتلال البرازيل .. تسجيل 20.548 إصابة جديدة و431 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالى الإصابات بـ "كوفيد 19" ارتفع إلى 7.5 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 191.570.

إصابات كورونا فى العالم

ورصد موقع "وورلد ميتر" المعنيّ بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، 7.486.094 مصابًا في البرازيل، مشيرًا إلى أن الفيروس التاجى أودى بحياة 191.207 منذ بدء الجائحة.