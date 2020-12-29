تخطت 50 ألف حالة .. إسبانيا رابع دولة أوروبية فى وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن إجمالى الإصابات ارتفع إلى قرابة 1.880.000 حالة منذ بدء انتشار الوباء، بعد رصد 24.462 حالة منذ يوم الخميس الماضى.

وأفادت البيانات بارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 50122 حالة، عقب أن أودى الفيروس بحياة 298 شخصًا، الاثنين، ما يجعل إسبانيا رابع أكبر دولة من حيث حصيلة فى أوروبا الغربية بعد إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

كورونا فى إسبانيا

ويأتى ذلك بعد أن أطلقت السلطات الإسبانية يوم الأحد الماضى، حملة التطعيم الجماعى ضد وباء كوفيد 19 باللقاح الذى قامت طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.