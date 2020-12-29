أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، ما يعد ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية.
وسجلت اللجنة 15 حالة محلية مصابة بالفيروس، ما يعد ارتفاع قياسي في الإصابات المحلية، و12 إصابة من الخارج.
ومن ناحية أخرى، شددت بكين قيود على السفر، بسبب مخاوف من أن السفر الجماعي في الصين خلال فترة العطلة قد يتسبب في ارتفاع عدد الحالات في العاصمة بكين، حيث أبلغت عن حالات منقولة محليًا لليوم الرابع على التوالي.
فيما كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن أن الشحنة الأولى من لقاح شركة سينوفاك بيوتك ضد فيروس كورونا المستجد من الصين إلى تركيا قد تأخرت بسبب تفشي الفيروس في جمارك بكين.
وقال قوجة وفقا لما نقلته عنه المواقع التركية "بسبب تفشي إصابات كورونا في جمارك بكين، فقد توقفت عملياتها مؤقتًا، لذلك، تم تأجيل تسليم اللقاحات ليوم أو يومين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 27 إصابة بينها 15 محلية.. تفشي جديد لكورونا في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.