ألمانيا تسجل ما يقرب من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 ألفا و892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، وتسجيل 852 حالة وفاة بسبب الفيروس، وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت مليون و664 ألفا و726 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى الآن، و30 ألفا و978 حالة وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من موجة كورونا الثانية، وتؤكد ضرورة الاستعداد لما هو "أسوأ" من كورونا.

وقالت إن "جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة، وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام؛ يتعين بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

ونقلت قناة "فرانس 24" الفضائية، عن مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، خلال المؤتمر الصحفي الأخير لهذا العام للمنظمة، والتي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مائة عام قوله "إنه جرس إنذار".

وحذر "راين" - والذي واجه ميدانيا في حياته المهنية أخطر الأمراض-: "هذه الجائحة شديدة الحدية وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".

وأقر مدير برنامج الطوارئ في المنظمة بأن الفيروس "يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر"، لكنه شدد على أن "معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة أخرى"، مؤكدا ضرورة "الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ".

ووافقه الرأي زميله بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة الذي اعتبر أنه رغم الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة كوفيد-19 بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.