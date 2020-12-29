طرد شرطي أمريكي من عمله بعد قتله رجلا ذو أصول إفريقية

أعلن مسئولون في ولاية أوهايو الأمريكية، طرد رجل شرطة أمريكي يدعى "آدم كوي" من عمله، وذلك عقب قتله رجلا أسود أعزل، الأسبوع الماضي.
وقال قائد شرطة مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "الأدلة قدمت مبررا قويا لإنهاء عمله”، مضيفا أن “كوي مضطر الآن للمثول أمام محققي الولاية؛ بشأن وفاة أندريه هيل".
وتسبب وفاة أندريه موريس هيل، في أعمال عنف وغضب عارم في البلاد، وذلك عقب مقتله على يد الشرطة الأمريكية.
هيل، يبلغ من العمر 47 عاما، ذو أصول إفريقية، كان متواجدا في مرآب أحد المنازل عندما تعرض لإطلاق نار من قبل شرطي، تم استدعائه إلى المكان بسبب بلاغ عن حادث.
ويعد هيل هو ثان أمريكي، من أصول إفريقية، يتم قتله على يد شرطي أمريكي، في أقل من ثلاثة أسابيع في نفس المدينة.
وكانت الشرطة الأمريكية قررت وقف مرتكب الحادث آدم كوي عن العمل عقب جريمة القتل، إلا أنها قررت طرده نهائيا.
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