هيئة الغذاء والدواء توافق على دخول لقاح جديد مرحلة التجارب السريرية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح شركة جونسون آند جونسون، والمعروف باسم "لقاح يانسن".
فيما قال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء، إيريك دومينجو، وفق شبكة "ايه بي إس" الأمريكية: "نحن وافقنا مؤخرا على بدء التجارب السريرية للقاح يانسن، وحصل على إشارة البدء من هيئة الغذاء والدواء، ومن المقرر البدء في التجارب السريرية بداية 2021".
وأضاف أن هيئة الغذاء والدواء تقيم 2 من مطوري اللقاحات أيضا خلال الفترة الحالية، وهما شركة كلوفر للأدوية الحيوية وشركة سينوفاك، وكلاهما من الصين.
يذكر أن لقاح يانسن، هو الذي تقوم به شركة جونسون آند جونسون، ويعتمد على تلقي الشخص جرعة واحدة، بخلاف بقية اللقاحات التي تتكون من جرعتين.
وتستخدم الشركة نفس الطريقة التي طورت بها لقاحها ضد إيبولا، وذلك عبر إنتاج ناقلات الفيروسات الغدية أو ناقلات الجينات.
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