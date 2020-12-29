رابط Noor results استعلام نتائج الطلاب لإشعار الدرجات عبر نظام نور برقم الهوية 1442

قام كثيراً من الطلبة بالبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية 1442 لإجراء استعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق، وسريعاً قمنا بنقل رابط النتائج برقم الهوية فقط من وزارة التعليم السعودية، ذلك بعد أن انتهت مرحلة الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي، وقامت الوزارة بتوجيه جهودها إلي سرعة اعتماد الشهادات الخاصة بالطلاب وتوفير رابط نتائج نور noor results، ولهذا أرفقنا لكم شرح مبسط وسريع مع رابط النظام للتمكن من الاستعلام عن النتائج لمختلفة المراحل التعليمية.

نظام نور برقم الهوية 1442 للنتائج

قبل اعتماد نتائج الطلاب برقم الهويه فقط من وزير التعليم، حضر السيد الدكتور وزير التعليم ’’حمد بن محمد آل الشيخ’’ مؤتمراً صحفياً أمس، وقام بالحديث عن نجاح المنظومة التعليمية عن بُعد التي كانت تقودها منصة مدرستي بوابة المستقبل ضمن رؤية 2030، وذكر أن جذب المنصة مدرستي تخطي الحدود التي كانت متوقعة، فقد سجل نسبة 98% من طلاب مختلف المرحل الدخول، بعد أن كانت النسبة المتوقعة 70%.

أضاف السيد الوزير، أن وزارة التعليم ستقوم بالدمج بين التعليم عن بُعد، وبين أرض الواقع بعد جائحة ’’كوفيد-19’’ التي يواجهها العالم أجمع، وأعلن اعتماد نتائج نظام نور بدون رقم سري قبل بداية إجازة منتصف العام بنهاية الأسبوع الجاري.

استعلام نتائج الطلاب نظام نور بالهويه فقط

يستطيع جميع الطلاب الآن بكل سهولة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وفق ما أعلنته الوزارة، وكل ما عليكم هو تطبيق الخطوات القادمة.

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

شرح تحميل نتائج الطلاب برقم الهوية 2020

قمنا بتوفير رابط النتائج بالسجل المدني الآن بكل سهولة، ويمكنكم الحصول علي معدلات وشهادات طلاب المملكة وفق الشرح المرفق بالفيديو.

وضعنا بين أيديكم رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، وفور التفعيل من الوزارة يمكنكم الحصول علي إشعار الدرجات شامل كل المواد.