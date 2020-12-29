نتائج الطلاب بالهوية results of madrasati عبر رابط نظام نور منصة مدرستي 1442

نوفر إليكم رابط نظام نور منصة مدرستي برقم الهوية لإجراء استعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر noorresults.moe.gov.sa، هذا حيث بحث الكثيرين عن النتائج بالسجل المدني بعد انتهاء فترة الاختبارات النهائية التي قدمتها وزارة التعليم عبر المنصة مدرستي، وأكد السيد وزير التعليم الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أنه يتم تقديم نتائج الطلاب منصة مدرستي عبر نظام نور برقم الهويه فقط بدون رقم سري، لهذا سنتركه بين أيديكم الآن مع خطوات مبسطة للاستعلام.

نظام نور منصة مدرستي النتائج 1442

تعتبر المنصة التعليمية، واحدة من المواقع الإلكترونية المميزة، وتوفر النتيجة برقم الهوية بعد انتهاء جميع اختبارات الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ’’ابتدائي – متوسط – ثانوي’’، وأكد وزير التعليم ’’آل الشيخ’’، أن المنصة استقبلت نسبة 98% تسجيل دخول للمنصة خلال الفترة الماضية، وكانت هذه النسبة قد فاقت المتوقع والذي كان مقدر بنسبة 70% من إجمالي الطلاب.

أضاف أنه يتوفر الآن رابط نظام نور النتائج برقم الهوية فقط لتسهيل عملية الاستعلام علي الطلاب، وأكد أن الدمج بين عملية التعليم عن بُعد، والتعليم بأرض الواقع أمر لا بد منه خلال المرحلة المقبل ضمن رؤية 2030.

رابط نتائج نظام نور بالهوية فقط

فعلت وزارة التعليم رابط نور للنتائج بالسجل المدني، ويمكنكم استعلام النتيجة برقم الهويه الوطنية عن طريق الخطوات القادمة.

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.

شرح استعلام نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

يظهر لنا خلال الفيديو التالي، خطوات مبسطة من أجل الاستعلام عن نتائج نور 2021 بكل سهولة، وكل ما عليكم هو تطبيق الشرح بدقة.

وفرنا إليكم كل ما يخص نظام نور منصة مدرستي لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهويه فقط، وسيتم إخباركم فور تفعيل الرابط رسمياً، حيث أكد السيد وزير التعليم أن عملية الإعلان عن النتيجة ستكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.