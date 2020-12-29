RESULTS OF NOOR: استعلام نتائج الطلاب للشهايد عبر نظام نور برقم الهوية 1442

وفرت منصة مدرستي نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول بعد نهاية الاختبارات النهائية عبر نظام نور برقم الهوية 1442 بدون رقم سري، استكمالاً للدور التي بدأته في تقديم عملية التعليم عن بُعد مع المواجهات المستمرة في مكافحة ’’كوفيد-19’’، وأكد السيد وزير التعليم أن إعلان النتائج برقم الهوية فقط سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري وبدء أجازة نصف العام، ويمكنكم استعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية ورمز التحقق وفق ما سنرفقه لكم.

نظام نور برقم الهوية 1442 للنتائج

قبل أن نتعرف علي كيفية استعلام النتائج بالسجل المدني، نعلمكم أنه اجتمع وزير التعليم أول أمس، للحديث حول دور المنصة منصة مدرستي التي قدمت خدمات تعليمية مميزة، وقد قام بذكر نجاح المنصة نجاحاً ساحقاً، حيث قام 98% من نسبة الطلبة والطالبات الكلية في مختلف المراحل بالتسجيل عبر منصتي، وكان المستهدف خلال الفترة الماضية هو 70%، وأشاد بدور القائمين بالمنصة للقدرة علي جذب كل هذه النسبة.

أضاف أن رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهويه ورمز التحقق، يتم توفيره باقتراب نهاية العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول، وذكر أن إجازة منتصف العام تبدأ بنهاية الشهر الجاري لعام 2020.

رابط نتائج نور بدون رقم سري

يمكن لكافة طلاب وطالبات المملكة الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية الآن، أو الحصول علي إشعار الدرجات من خلال خدمات منصة مدرستي للنتائج، وكل ما عليكم هو تطبيق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي رابط نور للنتيجة، noorresults.

يتم استخدام المنصة الإلكترونية ’’madrasati sa’’.

إذا تم الدخول لنور، يقوم الطالب باختيار رابط الهوية.

يجب إدخال ’’رقم هوية الطالب، ورمز التحقق الظاهر’’.

يتم الضغط علي بحث للحصول علي الدرجات بالكامل.

إذا تم الدخول لمدرستي، يتم إدخال الإيميل.

تصلكم رسالة تحتوي إشعار الدرجات علي حسابكم.

يمكنكم التعرف علي تفاصيل أكثر من خلال الفيديو.

شرح استعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

يتضح لنا من الفيديو التالي شرح مبسط من أجل الاستعلام عن النتائج برقم الهوية فقط عبر نور للنتائج، وكيفية حل المشكلة لعدم ظهور النتيجة.

قدمنا إليكم رابط نظام نور برقم الهوية 1442 للنتائج، وسيتم إعلامكم بكافة المستجدات علي مدار الساعة.