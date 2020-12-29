شرط "حتمي" أمام بريطانيا.. لتفادي موجة كورونا الثالثة

في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا لاحتواء تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا، كشفت دراسة حديثة عن العدد الواجب تطعيمه من البريطانيين، لتفادي موجة ثالثة من الوباء.

وحددت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيا، لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الدراسة: "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا".

وأضافت: "في ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020"، حسبما نقلت "رويترز".

وبحسب إحصاءات الحكومة البريطانية، الخميس، فإن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.

وطبقا لإحصاء "رويترز"، فقد سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء الاثنين.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40 في المئة من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وتعتقد السلطات الصحية في بريطانيا أن النسخة المتحورة من كورونا"، التي أعلن عن اكتشافها في وقت سابق من ديسمبر الجاري، هي أسرع انتشارا من النسخة الحالية بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

وأثارت السلالة ذعرا عالميا وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت عشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.