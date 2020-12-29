كورونا فى سوريا .. 105 إصابات جديدة و19 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة السورية إن عدد الوفيات جراء وباء كوفيد 19 بلغ 686 حالة، أمس الإثنين، بعد أن راح ضحية الفيروس ثمانية أشخاص.
وتركزت معظم الإصابات الجديدة فى محافظة حمص بواقع 25 حالة، تليها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، وبعدهما طرطوس بـ 17 إصابة جديدة.
وتوفى جراء فيروس كورونا ثلاثة أشخاص في طرطوس، وأودى الفيروس بحياة اثنين في حمص، فيما سجلت جالة وفاة واحد فى كل من دمشق واللاذقية وحماة.
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