طرد شرطى أمريكى من عمله .. قتل رجلا أسود من أصول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن قائد شرطة مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية أكد أن الأدلة قدمت مبررا قويا لإنهاء عمله، مضيفا أن كوى مضطر الآن للمثول أمام محققى الولاية، بشأن وفاة المواطن الإفريقى أندريه هيل.
جدير بالذكر، أن أندريه هيل يبلغ من العمر 47 عاما، ذو أصول إفريقية، وكان متواجدا فى مرآب أحد المنازل عندما تعرض لإطلاق نار من قبل شرطى، تم استدعائه إلى المكان بسبب بلاغ عن حادث.
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