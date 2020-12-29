مؤسسة اقتصادية تابعة لحزب الله تتعرض لاختراق إلكتروني

تعرضت مؤسسة القرض الحسن اللبنانية بكامل فروعها لاختراق على أيدي مجموعة من القراصنة الإلكترونيين، إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع.



ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "Spiderz"، لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع الجمعية التابعة لحزب الله اللبناني ، بجانب جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.



وأفاد موقع "لبنان 24 " بأن القراصنة أرفقوا ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، بجانب وضعها بتصرف جميع الناس.



كما وعدت "Spiderz" بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة، موجهين دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد "حزب الله" الموازي.



كما كشفت العملية التي نفذها مجموعة من الهاكرز أيضا عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في جميع المصارف اللبنانية، من بينها مصرف جمال ترست بنك الذي سبق أن طالته عقوبات الولايات المتحدة في العام 2019 بزعم تعاونه المالي مع حزب الله وجمعية القرض الحسن التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء عام 2007.