توجيه عاجل من حاكم دبي بشأن إقامة سياح وزوار الإمارات

وجه حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، بتمديد التأشيرات السياحية لكل السياح من جميع الجنسيات، والمتواجدين في الإمارات حاليا لمدة شهر إضافي.
وجاء في قرار حاكم دبي- وفق ما نقلته صحيفة البيان- أن يتم هذا التمديد دون أي رسوم حكومية، وذلك نظرا لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا المستجد.
ويأتي هذا القرار بهدف التسهيل على زوار الإمارات من أنحاء العالم، والذين يقصدون البلاد لقضاء نهاية العام مع عائلاتهم.
وطالب حاكم دبي من الجهات الحكومية تسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة أمام الزوار والسياح، ومراعاة الظروف.
يذكر أن العديد من دول العالم قررت إغلاق مطاراتها، وتعليق الرحلات الجوية خلال احتفالات الكريسماس، في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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