قصة هروب جنونية.. سجين حاول الهروب "مشيا" إلى فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال سجين هارب، كان يحاول الوصول إلى فرنسا من بريطانيا سيرا على الأقدام عبر نفق "يورو تونيل"، الواصل بين البلدين.
وأكد متحدث باسم "يورو تونيل" احتجاز الشخص، مشيرا إلى أنه غير مخوّل بالحديث عن الأمر، وذلك لكون الحادث مصنّفا كجناية، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
من جهتها أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادر فرنسية قولها، إن الشخص المعتقل يبلغ من العمر 31 عاما، وهو سجين بريطاني، كان يحاول السير على طول النفق إلى فرنسا.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية، إن السجين شوهد وهو يختفي في النفق في فولكستون بكنت، جنوب شرق إنجلترا.
وعلى الفور، تم تحذير قوات الشرطة على جانبي النفق، لتعثر السلطات الفرنسية على السجين في النهاية.
ومثل السجين أمام محكمة فرنسية الأربعاء الماضي، وتنتظره جلسة أخرى بفبراير المقبل.
جدير بالذكر أن طول النفق يبلغ 50.45 كيلومترا، وهو خاص بالسكك الحديدية، ويربط بريطانيا بفرنسا.
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