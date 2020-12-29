كندا تتجاوز عتبة نصف مليون إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت معدلات القلق قد ارتفعت بشكل كبير بين مسؤولى السلطات الصحية الكندية مع تسجيل أربع حالات للسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، التى تم اكتشافها لأول مرة فى المملكة المتحدة.
وذكر المسؤولون أن حالتين من هذه الحالات تعود لمسافرين قادمين من المملكة المتحدة وصلا مؤخرا إلى كندا.
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