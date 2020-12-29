إعلامية كويتية: نريد استنساخ شخصية كامل الوزير في بلادنا لهذا السبب

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بمنظومة النقل في مصر، من حيث الطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوى الجمهورية باعتبارها شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين.

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة إعلامية بثتها عبر "دوت الخليج"، أن قطاع النقل فى مصر حقق طفرة غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزير النقل كامل الوزير الذى يعمل على قدم وساق وبتميز فى إدارته وخبرته، لافتة إلى أن القضاء على الفساد فى فترة وجيزة وسداد مديونيات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وسرعة الإنجاز فى مشروعات لا حصر لها في مصر أبهر العالم.

وقالت الإعلامية الكويتية: "نريد استنساخ شخصية مثل كامل الوزير في الكويت".

في سياق متصل، أشادت الإعلامية الكويتية، بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لجهودها وإنجازاتها الكبيرة منذ توليها الوزارة ومبادراتها العديدة التى خدمت أبناء الوطن فى الخارج، مؤكدة أنها تستحق لقب شخصية العام 2020 عن جدارة.

وقالت إن الوزيرة نبيلة مكرم نموذج مشرف، يحتذى به للمرأة المصرية، حيث فتحت كثيرا من الملفات المهمة وأطلقت العديد من المبادرات، والتي جاء آخرها "اتكلم عربي".