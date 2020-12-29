الصحة الكويتية تنفي تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

نفى وزير الصحة الكويتي، الشيخ د. باسل الصباح، اكتشاف أول حالة مصابة بڤيروس كورونا المتحور في الكويت.

وفي تصريحات خاصة لـ صحيفة "الأنباء"، أكد قال الشيخ الصباح أنه لا صحة نهائيا لما نشر حول تسجيل أول حالة مصابة بالڤيروس المتحور قادمة من لندن.

وأشار وزير الصحة الكويتي إلى أن المعلومات المنشورة حول تواجد الحالة في مستشفى جابر لا تمت للحقيقة بأي صلة، داعيا الجميع إلى أخذ المعلومات الطبية الصحيحة من مصادرها الرسمية، خصوصا أن وزارة الصحة تتبع منهج الشفافية في الرد على الاستفسارات.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال جلسته، وقف قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وانتهائه في موعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير، على أن يتم أيضا فتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الثاني من يناير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وأكد المجلس أنه سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا. ويأتي ذلك بعدما أعلن مركز التواصل الحكومي، الأسبوع الماضي، تعليق كل رحلات الطيران التجاري، واغلاق الحدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير، بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

وكشفت مصادر أن مجلس الوزراء لم يتخذ في جلسته قرارا بالانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق قرار المرحلة الرابعة الذي كان قد بدأ تطبيقه منذ تاريخ 18 أغسطس الماضي ودخولها الشهر الخامس.