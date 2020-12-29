بعد ظهور السلالة الجديدة.. كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا اليومية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي لها منذ بدء الجائحة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها سجلت 40 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 859 حالة وفاة.

ورصدت الوكالة 1046 حالة إصابة جديدة، خلال اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58725 حالة، وكان العدد اليومي للإصابات أقل من الألف خلال اليومين الماضيين.

وذلك لإجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت وكالة مكافحة الأمراض قد ذكرت، أمس الاثنين، أنها رصدت السلالة الأسرع انتشارا من غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر.

وأعلنت كوريا الجنوبية، قراراها تمديد حظر الرحلات المباشرة من بريطانيا لأسبوع إضافي حتى السابع من يناير، ويأتي ذلك إعلان البلاد اليوم تسجيل أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تعزى إليها الزيادة السريعة في حالات الإصابة في بريطانيا.

وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية أنها ستلزم أي مسافرين قادمين من بريطانيا أو جنوب أفريقيا بالخضوع لفحص قبل السفر.

وتعهد المسؤولون في كوريا الجنوبية بتسريع وتيرة الجهود لإطلاق برنامج تطعيم عام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.