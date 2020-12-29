إسرائيل ترفع حالة التأهب خلال مناورات الركن الشديد بـ غزة

كتب محلل الشؤون العسكرية، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "أليكس فيشمان"، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب مع انطلاق مناورات الركن الشديد التي تجريها الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة اليوم.
وقال المحلل العسكري، صباح اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، خصوصا على المستوى الاستخباراتي، مؤكدا أن التقديرات بتحول هذه المناورة الى حدث حقيقي ضد إسرائيل، ضعيفة جدا.
وأضاف المحلل أن التقديرات ضعيفة لأن هذه فترة انتقالية في البيت الأبيض، وكل من إيران، وحزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، مقتنعون أن إسرائيل تريد استغلال الأيام المتبقية لترامب، لتصفية الحسابات.
ولفت فيشمان، الى أن حماس على علم بالمناورات الأخيرة التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وتدرب خلال على احتلال قطاع غزة، مشيرا الى أن حماس تهدف من هذه المناورات، الرد بخلق حالة ردع أمام الجيش الإسرائيلي.
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