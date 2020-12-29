الكويت تستعين بأطقم طبية من دولة آسيوية لمواجهة كورونا

استقبلت الكويت اليوم الثلاثاء 196 من الطواقم الطبية الخبيرة من الأطباء والممرضين والفنيين لمواجهة فيروس (كورونا المستجد) قادمين من باكستان. وأفادت صحيفة الراي الكويتية ن الطاقم الطبي يضم 41 طبيبا و131 ممرضا و24 فنيا ليتم توزيعهم على جميع المنشآت الصحية في الكويت. وبدوره وجه سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان نصار المطيري في تصريح صحفي له الشكر للحكومة الباكستانية على تقديم المساعدة الطبية لبلاده. وأشار المطيري الى أن العلاقات الكويتية - الباكستانية متينة وغير قابلة للكسر وأن بلاده ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزيز التعاون لمكافحة جائحة فيروس (كورونا) وتعزيز التعاون والتنمية في جميع القطاعات. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد وقعت في الرابع من يوليو الماضي اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في باكستان لمكافحة جائحة (كورونا).

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