القمر البارد.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء دولة عربية غدا

تشهد سماء مملكة البحرين غدا الأربعاء أول اكتمال للقمر في فصل الشتاء والذي يعرف باسم "القمر البارد" أو "Cold Moon"،وفق ما أفاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور.

وذكر العصفور في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة الايام البحرينية ان تسمية تلك الظاهرة بالقمر البارد ترجع للقبائل الأمريكية الأصلية نسبة إلى الطقس البارد الذي يشهده هذا الشهر، ويعد ذلك آخر الظواهر الفلكية لهذا العام.

ودعا العصفور المهتمين بالفلك إلى متابعة القمر طوال الليل وبشكل خاص قبل أفوله من جهة الغرب في الساعة 6:33 صباحا وبعد بزوغه.

وفي جهة الشرق في الساعة 5:11 مساء عندما يكون قريبا من الأفق حيث يأخذ شكلا مميزا من حيث اللون والحجم.

كما حث علي ضرورة اختيار الأماكن المفتوحة والبعيدة عن المباني والعمارات وإضاءة المدن للتمكن من الرصد والتصوير بشكل أفضل.