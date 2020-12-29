شرح نظام فارس الخدمة الذاتية بخطوات التسجيل بالتفصيل

يعتبر نظام فارس جزء من خطة المملكة السعودية والتي تسعى فيها للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، كما يعد نظام فارس هو النظام الأهم لدى قطاع التعليم داخل المملكة السعودية لما يتميز به من العديد من المميزات والخدمات التي يقدمها للمستخدم، يعتبر نظام فارس أداره متكاملة للموارد ومنها الموارد الإدارية والموارد المالية فهو يسهل القيام بالعديد من المهام التي تحتاج إلى وقت وجهد كما يعتبر نظام فارس إلغاء شامل للمعاملات الورقية لذلك فهو يوفر أيضا من الإنتاجية ومن الوقت كما يسهل على المتقدم جميع الخدمات.

ما هو نظام فارس؟

يعتبر نظام فارس خدمه الكترونية يمكن أن يستفيد بها المعلم أو العامل أو الإداريين، يسهل نظام فارس على المستخدمين تنفيذ خدماتهم بكل سهوله من خلال من يملك الصلاحيات إِلِكْتِرُونِيًّا دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة، يسعى القائمين على نظام فارس إلى تغطية جميع الخدمات الإدارية التي يمكن أن يحتاج إليها المستخدم إلكترونيا ليصبح نظام فارس من أهم الأنظمة الموجودة في قطاع التعليم داخل المملكة السعودية.

قدم نظام فارس العديد من الخدمات لقطاع التعليم، كما شكر العديد من المستخدمين في النظام وأنه قام بإنهاء جميع الخدمات على أتم وجه.

متابعة السجل الوظيفي لكل عامل داخل الوزارة، كما يمكنهم من أضافه أو تعديل أي من البيانات الخاصة بهم.

يقدم نظام فارس العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المعلم أو المستخدم بشكل عام.

يساهم في حل الخدمات السريعة مثل معرفة الإجازات أو الزيادات السنوية والعلاوات والنقل الداخلي والخارجي للمعلم.

بمكن أن يقوم المعلم بطلب أجازه من على نظام فارس أو يمكن تقديم طلب الغياب إلكترونيا دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة والحصول على الموافقة من خلال الإنترنت.

خدمات نظام فارسكيفية التسجيل على نظام فارس

بالطبع اثبت نظام فارس فاعليته وأنه من أقوى الأنظمة الموجودة داخل وزاره التعليم، كما حقق نجاح كبير مع كل المستخدمين مما جعل جميع معلمي وزارة التعليم داخل السعودية يقبلون على التسجيل في نظام فارس لذلك سوف نخبركم بخطوات التسجيل.

نقوم بفتح نظام فارس من على الإنترنت ونقوم باختيار إنشاء حساب جديد. نقوم بكتابه رقم الهوية الخاص بالمستخدم. نقوم بإدخال الآيبان الذي ينزل عليه الراتب. نقوم بإدخال البريد الألكتروني الخاص بالمستخدم. نقوم بإدخال رقم الهاتف ونقوم بإدخال رمز التحقق. بعد التأكد من صلاحية جميع المعلومات نضغط على إرسال. العودة لو صفحه إنشاء حساب جديد ونقوم باختيار تفعيل المستخدم. إدخال رقم الهوية الوطنية للمستخدم وإدخال رمز التحقق ثم اختيار إرسال.

خطوات التسجيل في نظام فارس