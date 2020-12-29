جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، "سنتخذ إجراءات لحماية حدودنا إذا لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية"، مضيفة أن قواتنا فى حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان. وتابعت الوزارة بالقول، إن السودان استغل الصراع فى تيجراى لإشعال صراع حدودى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا: السودان استغل أزمة تيجراى لإشعال صراع حدودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.