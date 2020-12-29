الهند تسجل 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "تايمز ناو نيوز" الهندية، فأن المركز الوطنى الهندى لمكافحة الأمراض قام فى أعقاب انتشار طفرة متغيرة لفيروس كورونا بتشكيل اتحاد للمراقبة الجينية للمراقبة المختبرية والوبائية للسلالات المنتشرة من فيروس السلالة الجديدة فى الهند. وأضافت الشبكة أن تشكيل اتحاد مراقبة الجينوم، عمل على أخذ وتحليل عينات ومسحات من العائدين من المملكة المتحدة فى المختبرات الهندية، بالإضافة إلى تشديد احتواء الفيروس المتحور من خلال تدابير مثل التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وارتداء الأقنعة وأيضًا الاستمرار فى خطة وطنية لإنتاج وتطوير لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد وتغيراته.

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