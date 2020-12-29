الأمم المتحدة: 2020 عام المحن والمآسى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، إن "عددا كبيرا من الناس فقدوا أحبتهم بسبب هذه الجائحة التى ما زال انتشارها يحدث موجات جديدة من المرض والموت"، مضيفا أن عام 2020 كان عام محن ومآس ودموع، فجائحة كورونا قلبت حياتنا رأسا على عقب وأرخت على العالم سُدول المعاناة والحزن.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن تغير المناخ وجائحة كورونا هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا بتضافر جهود الجميع فى إطار عملية التحول صوب مستقبل مستدام لا يُقصى منه أحد.
وتابع جوتيريش، بأن الطموح الرئيسى للأمم المتحدة فى عام 2021، هو بناء تحالف عالمى حقيقى من أجل الوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050، مؤكدا أنه سيكون سيكون بوسع كل الحكومات والمدن والشركات والأفراد الاضطلاع بدور فى تحقيق هذه الرؤية.
واختتم جوتيريش رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا عاما جديدا مليئا بالمسرة مفعما بالسلام، من الأمم المتحدة.
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