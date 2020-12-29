300 ألف جرعة.. الأرجنتين تطعم شعبها بلقاح كورونا وتشكر بوتين

أعلنت دولة الأرجنتين ، انطلاق حملة التطعيم القومية ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول اللقاح الروسي إلى أراضيها، في محاولة من الحكومة للحد من التفشي الوباء، وذلك وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.

وتسلمت الأرجنتين 300 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في، كدفعة أولى، في 24 ديسمبر، وفي اليوم نفسه، عبّر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على توفير اللقاح.

قالت الحكومة، أنها ستلقح مواطنيها الأولى بالرعاية بلقاح "سبوتنيك فيي" الروسي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلد.

وتشمل الفئات الأولى بالرعاية والحصول على اللقاح، تطعيم الأطباء العاملين حصرًا في وحدات العناية المركزة والمتابعين لحالات كورونا والأطقم الطبية المعاونة، وذلك عبر نقل اللقاح لأماكن عملهم، وليس بتنقلهم إلى مكان للتطعيم.

كما بدأت السلطات المحلية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، وقد عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.

قال وزير الصحة الأرجنتيني، جينيس جونزاليس، إن التطعيم يبدأ في جميع أنحاء البلاد في وقتٍ واحد من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في يناير وفبراير القادمين بمقدار 14 مليونًا، لتوفير لقاحات للناس ومن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأفراد الأمن، فيما سيكون التطعيم طوعيًا.