أعلنت دولة الأرجنتين ، انطلاق حملة التطعيم القومية ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول اللقاح الروسي إلى أراضيها، في محاولة من الحكومة للحد من التفشي الوباء، وذلك وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.
وتسلمت الأرجنتين 300 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في، كدفعة أولى، في 24 ديسمبر، وفي اليوم نفسه، عبّر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عن شكره للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على توفير اللقاح.
قالت الحكومة، أنها ستلقح مواطنيها الأولى بالرعاية بلقاح "سبوتنيك فيي" الروسي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلد.
وتشمل الفئات الأولى بالرعاية والحصول على اللقاح، تطعيم الأطباء العاملين حصرًا في وحدات العناية المركزة والمتابعين لحالات كورونا والأطقم الطبية المعاونة، وذلك عبر نقل اللقاح لأماكن عملهم، وليس بتنقلهم إلى مكان للتطعيم.
كما بدأت السلطات المحلية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، وقد عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.
قال وزير الصحة الأرجنتيني، جينيس جونزاليس، إن التطعيم يبدأ في جميع أنحاء البلاد في وقتٍ واحد من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في يناير وفبراير القادمين بمقدار 14 مليونًا، لتوفير لقاحات للناس ومن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأفراد الأمن، فيما سيكون التطعيم طوعيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 300 ألف جرعة.. الأرجنتين تطعم شعبها بلقاح كورونا وتشكر بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.