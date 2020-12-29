العربية: هجوم إثيوبي وشيك وتحركات عاجلة للقوات السودانية على الحدود

كشفت قناة العربية نقلا عن مصادر سودانية عن تحرك حشود عسكرية إثيوبية على الحدود، و ان القوات السودانية تتأهب لهجوم إثيوبي وشيك ‎.

واكد المصدر السوداني أن القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا.

وكان نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السواني، الفريق خالد عابدين الشامي، قد تعهد، بعدم تفريط الجيش في شبر واحد من أراضي السودان بالفشقة حتى الحدود الدولية، مؤكدًا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد وفقًا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها.

وأشاد الشامي خلال مخاطبته امس الاثنين، قافلة سياج الأمان ومنظومة الصناعات الدفاعية ومبادرة أهل القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاة، بالمبادرة التي تعد دعما حقيقيا للقوات المسلحة ورفع معنوياتها، والتي تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن، معربًا عن تحيته لمنظومة منظومة الدفاعات الصناعية التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة السودانية من الذخيرة ومرورا بالصواريخ والطائرات بصنع أبناء السودان، وأشاد كذلك بدعم أهل القضارف الكبير والمتفرد للجيش، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا الشامي إلى وحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته، مطمئنًا الشعب السوداني بأن الجيش السوداني يمتلك القدرة الكافية على حماية كل شبر من أرض الوطن وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والإرتقاء بها لصد اي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.

من جانبه أكد حامد يوسف عبداللطيف ممثل اهل القضارف، على التفاف كافة مواطني الولاية خلف القوات المسلحة مشيدا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الفشقة والتي ظلت في أيدي الميليشيات الإثيوبية لربع قرن، مشيرا إلى أهمية وخصوصية أرض الفشقة الزراعية الخصبة، وأكد جاهزية أهل الولاية لتقديم النفس والمال لدعم عزة وكرامة السودان ممثلا في قواته المسلحة.