بيلاروس تستقبل أول شحنة من لقاح "سبوتنيك - في" ضد فيروس كورونا

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بوصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروس.
وقال الصندوق الروسي- في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، من المقرر أن يعلنوا عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك-في".
وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح "سبوتنيك-في" خارج روسيا الاتحادية في بيلاروس يوم الأول من ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من نفس الشهر.
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