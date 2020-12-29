إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ81 مليون حالة

كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم قد اقتربت من تسجيل 81.3 مليون حالة منذ بداية جائحة كورونا في أواخر ديسمبر 2019.

وأظهرت البيانات المجمعة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث بلغ 81 مليونًا و278 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46 مليونًا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و774 ألف حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو "أسوأ" من كورونا، وذلك بعد رصد الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء في 20 دولة حول العالم.

وقالت إن "جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة، وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام؛ يتعين بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لن يكون الوباء الأخير، ومحاولات تحسين صحة الإنسان "محكوم عليها بالفشل" دون معالجة تغير المناخ ورعاية الحيوان.