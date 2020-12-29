الأسوأ قادم.. سلالة كورونا الجديدة تنتشر بـ 20 دولة

حذرت منظمة الصحة العالمية من قدوم وباء أسوأ من تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خاصة بعد رصد الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء في 20 دولة حول العالم.

وتتمثل هذه الدول في "المملكة المتحدة البريطانية والدنمارك واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا وإسبانيا".

وأغلقت عدة دول حدودها الجوية والبرية والبحرية مع هذه الدول تجنبا لتفشي السلالة الجديدة للفيروس بين شعوبها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو "أسوأ" من كورونا.

وقالت إن "جائحة كوفيد-19 التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة، وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام؛ يتعين بإلحاح الاستعداد "للأسوأ".

ونقلت قناة "فرانس 24" الفضائية، عن مدير برنامج الطوارىء في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، خلال المؤتمر الصحفي الأخير لهذا العام للمنظمة، والتي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مائة عام قوله "إنه جرس إنذار".