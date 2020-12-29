بعد تمديد السعودية للإغلاق.. بيان عاجل من شركة الاتحاد للطيران الإماراتية

أكدت شركة الاتحاد للطيران "الإماراتي" ،استمرارها في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة أن الاتحاد للطيران تخطط لتشغيل رحلات إجلاء من الرياض وجدة والدمام لغير السعوديين خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قد صرح بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 20 ديسمبر الجاري بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

وأضاف البيان الصادر عن الداخلية السعودية: "ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر".

واختتم البيان: "مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة".

وكانت السلطات السعودية قد قررت في 20 ديسمبر الجاري، تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، وذلك عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عدد من الدول حول العالم.